Pleite in Porto: RB Leipzig erleidet Rückschlag in der Champions League

Porto. Derber Rückschlag für RB Leipzig im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl verliert am Mittwochabend das Rückspiel beim FC Porto mit 1:3 (0:1) und rutscht in der Tabelle der Gruppe G auf Rang drei ab. Die Portugiesen ziehen nicht nur mit zwei Zählen an RBL vorbei, sondern gewinnen damit auch das direkte Duell, das entscheidend ist, wenn beide Teams nach dem letzten Spieltag punktgleich sind.