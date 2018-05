FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Online-Stream schauen

Fredi Bobic (46) war als erster der Eintracht-Verantwortlichen in Berlin. Die Mannschaft folgte am Donnerstag, 19.06 Uhr, in die Hauptstadt. Unter dem Motto „Die Rückkehr der Adler“ wollen Team und Fans der Hessen im Pokalfinale FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (20 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ) den ersten Titel seit 1988 holen. Nach der bitteren 1:2-Niederlage im Vorjahr gegen Borussia Dortmund plant die Eintracht auch am Samstag ein Fest mit den eigenen Fans in Berlin. Die Bayern kamen erst am Freitagmittag in der Bundeshauptstadt an. fg

Hasebe kehrt zurück

Der japanische Mittelfeldrenner Makoto Hasebe kehrt nach seiner Rot-Sperre in der Liga ins Eintracht-Team zurück. Besonders motiviert in seiner Heimatstadt: Der gebürtige Berliner Kevin-Prince Boateng (30). Der Mittelfeldspieler ist in Frankfurt gereift. Gab den engagierten Kämpfer gegen Rassismus und den heißblütigen Führungsspieler. „Ein sehr, sehr besonderes Spiel“, sagte Boateng am Donnerstag in der Pressekonferenz in Frankfurt, „da wollte ich immer schon einmal hin, es wird sehr emotional. Wenn wir den Pott holen, wäre das überragend für alle.“ Für Boateng ist gegen den Branchenprimus aus München, der in der Bundesliga beide Spiele (1:0 / 4:1) gewann und die Frankfurter im Rückspiel in der Allianz Arena gar mit einer „C-Elf“ deklassierte, aber auch klar: „Wir probieren ein bisschen, unserer Nervosität zu vertuschen. Alle lachen, machen Witze, es ist so ein bisschen wie die Abschlussfahrt einer Schulklasse.“ Für Frankfurt-Coach Niko Kovac in seinem letzten Spiel vor dem Wechsel nach München: „Ich wünschte, wir könnten die erfolgreiche Eintracht-Zeit krönen, die zwei Jahre in Frankfurt waren eine unglaubliche Zeit, man muss nur überlegen, was wir alles geschafft haben.“ Für einen Pokalsieg, so sagte Kovac am Freitagmittag in der Pressekonferenz zum Finale in Berlin, müsse sein Team „ans Maximum gehen.“ Für Lajos Detari, den letzten Pokal-Siegtorschützen der Frankfurter von 1988, hat die Eintracht sehr wohl eine Chance. „Wir waren 1988 im Halbfinale bei Werder auch nur Außenseiter“, erinnert sich der 55-jährige Ungar in Fußball BILD (Freitagsausgabe), „keiner hat an uns geglaubt. Aber wir haben gewonnen und in einem Finale kann alles passieren.“