Politologe Adam Bednarsky legt Studie zur Diskriminierung in sächsischen Fußballvereinen vor

Leipzig. Sachsen sorgte in den vergangenen Jahren durch rechte Ausschreitungen und Gewalttaten für viele Negativschlagzeilen. Das gesellschaftliche Klima ist intoleranter geworden. Der Politologe Adam Bednarsky, zugleich Geschäftsführer des anti-rassistischen Sportvereins Roter Stern Leipzig, hat in seiner Studie „Diskriminierung im Fußball – Sächsische Amateurvereine zwischen Toleranz und Ausgrenzung“ menschenfeindliche Einstellungen im Sport untersucht. Seine Erkenntnis: Es gibt noch eine Menge zu tun, um auch in den Sportvereinen Vorurteile abzubauen.

Bednarsky besuchte für die Studie drei Fußballklubs – einen Dorfverein, einen kleinstädtischen und einen großstädtischen – und führte mit Dutzenden Gesprächspartners Interviews zu ihren Einstellungen zu Migranten, Homosexualität und Sexismus durch. Die Klubs blieben anonymisiert. Selbst beim großstädtischen Verein – Details im Buch lassen vermuten, dass es sich um den Roten Stern handelt – greifen bei einigen der Befragten „rassismusrelevante Stereotype“, so Bednarsky. Wenn auch weitaus geringer als bei den anderen untersuchten Vereinen. Die Ursache sieht der Autor der Studie vor allem im weitgehenden Fehlen der Interaktion mit Migranten in Sachsen. Zudem bemängelt er, dass beim großstädtischen Verein „sexistische Diskriminierungen im Vergleich zu anderen Ausgrenzungsformen wie Rassismus weniger Empörung hervorrufen“.

Stereotype über Homosexualität und Frauenfußball

Stereotype wie Vorbehalte vorm Duschen mit homosexuellen Mitspielern oder eine generelle Abwertung des Frauenfußballs als „Lesbensport“ ließen sich in Diskussionsgruppen der beiden kleineren Klubs feststellen. Obwohl sich die Studie nicht einfach so auf den Amateurfußball in ganz Sachsen übertragen lässt, lassen die Ergebnisse doch aufhorchen. „Wenn die Lektüre und Diskussion zur Reflexion über Diskriminierungen im Sport und Gesellschaft beiträgt, wäre das erfreulich“, formuliert der Autor seine Erwartung. Er will sich mit den betroffenen Vereinen an einen Tisch setzen, die Ergebnisse diskutieren und würde sich freuen, wenn er den einen oder anderen Interviewpartner zum Nachdenken anregen kann.

Obwohl der vereinigte bundesdeutsche Fußball in seinen Augen durchaus Erfolge im Kampf gegen Diskriminierung aufweisen kann und Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund sowie Homosexuelle heute selbstverständlicher teilhaben können als in der Vergangenheit, sei das kein Grund sich zurückzulehnen. „Mir ist es sehr wichtig, dass die Institution Fußball sich nicht auf kleinen Teilerfolgen der gesellschaftlichen Öffnung ausruht. Von nichts kommt nichts – wir müssen ständig den Finger in die Wunde legen“, sagt Bednarsky. Der Fußball habe eine breite gesellschaftliche Verankerung und große Möglichkeiten in der Integration. „Diese müssen aber aktiviert werden.“

Wichtiger Beitrag zur Situation in sächsischen Sportvereinen

Insgesamt leistet der Autor einen wichtigen Beitrag, um die Situation in sächsischen Sportvereinen näher zu beleuchten und eine Diskussion anzustoßen bzw. weiterzuführen. Es steht jedoch die Frage im Raum, ob einige Menschen, die man mit sanften Reformanstößen leichter mitnehmen könnte, durch eher radikale Forderungen wie dem Ende der Geschlechtertrennung im Fußball nicht unnötig verschreckt werden.