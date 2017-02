Polizeibericht: "Extreme Aggressivität der Dortmunder Anhängerschaft - ob gegen kleine Kinder, Frauen oder Familien"

Am Tag danach hatte sich alles (weitgehend) wieder beruhigt. Es ist Alltag eingekehrt in Dortmund. Das heißt: Kein Bundesliga-Spiel in der fußballverrückten Stadt, kein Topspiel gegen Leipzig. Das wurde zwar gewonnen, aber die Folgen des Spitzenspiels gegen RB Leipzig (1:0) sind beträchtlich. Gar nicht mal sportlich, wo trotz der wenig hilfreichen Geste von Thomas Tuchel in Richtung der RB-Bank alles bestens war aus Sicht der BVB. Vielmehr das Geschehen außerhalb des Stadions ist alarmierend.