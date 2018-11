Bericht: Union Berlin gegen Fürth - Fans und Polizei prügeln aufeinander ein! 

Anzeige

Der 1. FC Union Berlin kann doch noch gewinnen und bleibt in der 2. Bundesliga die einzige ungeschlagene Mannschaft. Nach vier Unentschieden in Serie glänzte der Aufstiegsaspirant aus der Hauptstadt am Sonntag mit einem 4:0 (3:0)-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth. Damit rückten die Eisernen am 13. Spieltag mit 23 Punkten hinter dem HSV (27) und dem 1. FC Köln (24) auf Rang drei vor.

Union erwischte vor 21 785 Zuschauern im Stadion „An der Alten Försterei“ einen Blitzstart, lag nach zehn Minuten bereits mit 2:0 in Führung. Das 1:0 durch Joshua Mees fiel in der 5. Minute allerdings aus Abseitsposition. Kurz davor hatte der Fürther Maximilian Wittek den Platz mit einer klaffenden Wunde an der Augenbraue nach einem Zusammenstoß mit Suleiman Abdullahi verlassen müssen. Der doppelte Nackenschlag war für die Fürther Fans im Gästeblock offensichtlich zuviel. Sie randalierten und provozierten einen Polizeieinsatz.

50 ehemalige Spieler von Union Berlin - und was aus ihnen wurde Simon Terodde: 25 Tore in 93 Spielen schoss Simon Terodde für "Eisern" Union. Mittlerweile spielt er beim 1. FC Köln. © getty Günter "Jimmy" Hoge (li.): Der einstige Publikumsliebling und Pokalsieger von 1968 ist im November 2017 nach schwerer Krankheit verstorben. © dpa Torsten Mattuschka: Die Legende bekam im Herbst ein Abschiedsspiel bei Union. Aktuell spielt „Tusche“ bei Altglienicke und arbeitet zusätzlich im Fanshop des Regionalligisten. Außerdem organisierte Mattuschka im Oktober sein erstes Fußballcamp für Kinder. © getty Joachim Sigusch: Der „Bulle“ war zum Ende seiner Karriere als erster Spieler im Jahr 1980 zum „Unioner des Jahres“ gewählt worden. Heute trainiert er den FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh II in der Kreisliga B Berlin. © dfb Benjamin Köhler: Besiegte in beeindruckender Weise den Krebs und kehrte danach bei den "Eisernen" auf den Platz zurück. Musste im Sommer 2017 seine Karriere nach anhaltenden Kniebeschwerden beenden. © imago Andreas Biermann: Stammspieler in der Regionalligasaison 2006/07. Verlor 2014 den Kampf gegen Depressionen. © imago Karim Benyamina: Zusammen mit “Tusche“ Mattuschka feierte Benyamina im September 2017 sein Abschiedsspiel an der Alten Försterei. Aktuell kickt er in der Oberliga Nord bei Tennis Borussia Berlin. © imago Christoph Menz: Der gebürtige Magdeburger kickte von 2007 bis 2013 für die Union-Profis. Ging dann über Dynamo Dresden zu Rot-Weiß Erfurt. Danach spielte er für Fortuna Köln, wo Ende August 2018 sein Vertrag auf eigenen Wunsch aufgelöst wurde. Nur einen Tag später unterschrieb er bei Viertligist Viktoria Berlin. © imago Jan Glinker: Lange zwölf Jahre stand Glinker bei Union unter Vertrag. Seit Sommer 2018 steht er für Wacker Nordhausen zwischen den Pfosten. © getty Daniel Haas: Stand vier Jahre bei Union unter Vertrag, die meiste Zeit als Nummer eins. Nach kurzem Leerlauf heuerte Haas bei Erzgebirge Aue an. © getty Adam Nemec: Ein Typ wie ein Holzfäller. Nemec ist mit 32 Jahren derzeit vereinslos. © getty Marco Gebhardt: Drei Jahre spielte Gebhardt zum Ende seiner Karriere bei Union. Danach schlug er die Trainer-Laufbahn ein. Lange in verschiedenen Mannschaften bei Dynamo Dresden an der Linie, trainiert Gebhardt aktuell Blau-Weiß Berlin in der Berlin-Liga. © getty Martin Pieckenhagen: Der ehemalige Bundesligakeeper half zuletzt als Torwarttrainer beim Drittligisten Würzburger Kickers aus. © imago Lutz Hendel: Spielte von Mitte der 70er bis in die 80er Jahre an der Alten Försterei. Nach der Karriere trainierte er einige unterklassige Teams, arbeitete kurzzeitig in der Geschäftsstelle von Union und später als Hausmeister der Köpenicker Merian-Schule. © Union Berlin Bobby Wood: Der US-Amerikaner spielt aktuell beim Hamburger SV, der Stürmer brachte Union die Rekordablöse von 3,5 Millionen Euro ein. © getty Markus Karl: Der Mittelfeldmann blieb nur ein Jahr (2011/12), zog dann weiter zum 1. FC Kaiserslautern. Seit 2016 beim SV Sandhausen. © getty John Jairo Mosquera: Der Kolumbianer spielt mit 29 Jahren wieder in Südamerika. Aktuell schnürt er für Royal Pari in Kolumbien die Schuhe. © getty Jens Härtel: Zweimal spielte der langjährige Kapitän bei Union - insgesamt 158 Spiele (26 Tore). Aktuell ist er Cheftrainer beim 1. FC Magdeburg in der dritten Liga. © imago Hristo Koilov: Spielte drei Jahre in Berlin, bevor es ihn in seine bulgarische Heimat zu Lok Sofia zog. Bis Juni 2017 war Koilov dort Co-Trainer. © imago Christian Stuff: Der baumlange Innenverteidiger beendete erst kürzlich seine Karriere beim Bezirksligisten Berliner VB 49. Für Union spielte Stuff acht Jahre, für die Zweite noch einmal ein halbes Jahr. © getty Patrick Kohlmann: Machte die meisten Spiele seiner Karriere für Union. Im Sommer 2017 beendete er seine Laufbahn dann bei Holstein Kiel. © getty Tom Persich: 305 Spiele absolvierte Persich für Eisern. Als Trainer ist er nur mäßig erfolgreich. 2016 wurde er beim Verbandsligisten VfB Imo Merseburg entlassen. © imago Daniel Teixeira: Zehn Jahre ist es schon her, dass Daniel Teixeira sein letztes Tor für Union schoss. Seit März 2016 ist der Brasilianer Direktor der internationalen Abteilung seines Heimatklubs Cruzeiro Belo Horizonte. © getty Florian Bruns: Der gebürtige Oldenburger spielte bei Freiburg, Union, Aachen und St. Pauli, bevor er bei Werder Bremens zweiter Mannschaft seine Karriere ausklingen ließ. Dort begann er auch seine Trainerkarriere als Co von Ex-Werder-Coach Alexander Nouri. Nachdem Nouri Bruns 2017 aus dem Trainerstab strich, wechselte Bruns als Co-Trainer von Christian Streich nach Freiburg. © getty Daniel Göhlert: Der Sachse lief sieben Jahre für Union auf. Karriereende 2013. Anschließend begann Göhlert eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker. © getty Christian Streit: Der Mittelfeldspieler spielte von 2006 bis 2008 in Berlin. Mit 33 Jahren spielt er mittlerweile in der Landesliga beim 1. FC Weißenfels. © imago Christopher Quiring: Der gebürtige Berliner durchlief bei Union über zwölf Jahre alle Mannschaften, bevor er im Januar 2017 in die dritte Liga zu Hansa Rostock wechselte. Seit 1. Juli 2018 steht er bei Regionalligist VSG Altglienicke unter Vertrag. © imago Robert Wulnikowski: Der Torwart spielte noch bis ins hohe Alter von 39 Jahren in der 2. Bundesliga bei den Würzburger Kickers. 2017 hat er die Handschuhe an den Nagel gehängt und arbeitet als Torwarttrainer bei den Kickers. © getty Björn Kopplin: Der gebürtige Berliner begann mit sechs bei Union, wechselte später in die Nachwuchsabteilung von Bayern München. Nach seiner Rückkehr 2012 verpasste er den ganz großen Durchbruch und schloss sich 2015 Preußen Münster an. Seit 2018 trainiert er bei Bröndby IF unter Alexander Zorniger. © getty Thomas Sobotzik: Der Mittelfeldspieler kam 2003/04 auf 29 Spiele in der 2. Bundesliga für die Eisernen. Hofft nun auf einen Job als Manager in der Bundesliga. © getty Sören Brandy: Nach vier Jahren zog Brandy im Januar 2017 von der Alten Försterei weiter auf die Alm nach Bielefeld. Mit 33 Jahren kommt er dort aber nur noch sporadisch zum Einsatz. © getty Benjamin Kessel: Zwischenzeitlich war der Abwehrspieler sogar Kapitän. 2017 zog er nach zwei Jahren weiter zum 1. FC Kaiserslautern. Seit Juli 2018 verteidigt er für Saarbrücken. © imago Marko Rehmer: Der ehemalige Nationalspieler ist heute Geschäftsmann. Rehmer ist geschäftsführender Gesellschafter bei einer Spielerberater-Agentur. Außerdem ist er mit Fredi Bobic und Hasan Salihamidzic an dem Berliner 3D-Startup Staramba beteiligt. © imago Olaf Seier: Der Mittelfeldspieler stand in 192 Spielen (40 Tore) für Union auf dem Platz. Nach seinem Karriereende arbeitete er bei diversen Vereinen als Trainer. Zwischendurch auch bei der zweiten Mannschaft der Eisernen aktiv, trainiert er aktuell BSV Heinersdorf in der Bezirksliga. © imago Nico Patschinski: Der ehemalige Union-Stürmer hat einiges hinter sich: Spielsucht, Privat-Insolvenz, Job als Bestatter. Aktuell spielt er neben seiner Tätigkeit als Totengräber noch in der zweiten Kreisklasse beim SC Empelde. © imago Jerome Polenz: Den Wandervogel zog es unter anderem nach Norwegen, bevor Polenz 2015 in Australien bei Brisbane Roar landete. Dort spielte der rechte Verteidiger bis 2016 – dann beendete er seine Karriere. © imago Sebastian Bönig: Bönig kam 2005 zu Union und blieb selbst als man in die Oberliga abstieg. Machte dann den gesamten Durchmarsch bis in die zweite Liga mit. Bönig war Mannschaftskapitän und Publikumsliebling. Beendete seine Karriere mit nur 27 Jahren und ist nun Co-Trainer der Profis. © imago Jörg Heinrich: Der gebürtige Rathenower hat nach seiner Karriere die Trainerlaufbahn eingeschlagen. Aktuell steht er als Co-Trainer bei Borussia Dortmund unter Vertrag. © imago Ahmad Madouni: Der Wandervogel spielte in Frankreich, Rumänien und Katar. Nach seinem Karriereende bei Energie Cottbus vor drei Jahren hat Madouni in diesem Jahr seinen Abschluss in Sport-Management an der Uni in Lyon gemacht. © imago Steffen Baumgart: Der ehemalige Mittelstürmer trainiert nun den SC Paderborn, der mittlerweile in der dritten Liga spielt. © getty Cristian Fiel: Am Anfang seiner Karriere eineinhalb Zweitliga-Jahre in Köpenick. Im Winter 2003/04 holte ihn Bochum in die Bundesliga. Glücklich wurde er aber erst später in Aachen und Dresden. © imago Björn Jopek: Der Offensivmann galt einst als riesiges Talent, kam aber selten über diesen Status hinaus. Anschließend Bielefeld und Chemnitz, und die Würzburger Kickers. Aktuell beim Hallescher FC. © imago Sergej Barbarez: Der bosnische Torjäger hat ordentlich abgenommen - um fitter zu werden. Barbarez besitzt den Trainerschein und sorgte im Oktober 2017 am Pokertisch für Aufsehen. Beim WSOP Europe 2017, dem europäischen Ableger des wichtigsten Pokerturniers der Welt, wurde Barbarez Fünfter und gewann knapp 30 000 Euro. © imago Wolfgang Matthies: Der Keeper der 70er und 80er Jahre wurde zum 40-jährigen Vereinsjubiläum 2006 zum „wertvollsten Union-Spieler aller Zeiten“ gewählt. Heute betreut er noch immer die Traditionsmannschaft des Vereins. © imago Christian Beeck: Der Rathenower kam schon mit acht Jahren zu Union und schaffte 1995 den Sprung in den Profifußball. Er kehrte 2005 als Teammanager zurück und war dann bis 2011 Sportdirektor. Seit diesem Jahr ist er als Berater bei Viertligist Altglienicke aktiv. © imago Ronny Nikol: Beackerte für Union von 1997 bis 2003 die linke Außenbahn. Heute gehört ihm die Hallen-Fußballarena „BoBo“ in Berlin. © getty Ervin Skela: Spielte bei verschiedenen Stationen in der Bundesliga. Gerade arbeitet er in der Fußballschule der Eintracht aus Frankfurt mit, trainiert die B-Jugend des SC Hessen Dreieich und spielt mit 41 Jahren noch aktiv beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Hanau 93. © imago Michael Molata: 51 Zweitligapartien zwischen 2002 und 2004. War zuvor mit Babelsberg 03 aus der 2. Liga abgestiegen. © imago Steffen Menze: Trainierte nach seiner Karriere bei Kickers Offenbach, Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden. Zuletzt war er Sportdirektor der Dresdner. © imago Sreto Ristic: Der Mittelstürmer hat vor sechs Jahren seine Karriere beim SV Sandhausen beendet. Nun arbeitet er als Co-Trainer beim Chemnitzer FC in der dritten Liga. © getty

Nach Informationen der Fürther Nachrichten prügelten Polizisten und Fans im Gästeblock wild aufeinander ein, die Polizei verwendete dabei auch Pfefferspray. Im TV war nur wenig von dem Ärger zu sehen. Sky schwenkte nur einmal kurz auf den Gästeblock - etwa eine Viertelstunde nach Anpfiff. Zu diesem Zeitpunkt diskutierten Polizisten mit den Gästefans in den vorderen Reihen.

Selbst Fürths Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi hatte sich da auf den Weg gemacht, um am Zaun beruhigend auf die Akteure einzuwirken. Zudem boykottierten beide Fanlager in den ersten 45 Minute das Spiel, indem sie sich teilweise vom Spielfeld wegdrehten und Anfeuerungen ausließen.