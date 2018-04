Pool, Berge, Hasenstall: So feiern die Fußball-Stars Ostern 2018!

Fußball-Profi müsste man sein - und Superstar von Paris St.-Germain dazu: Neymar erlebt derzeit wohl eines der schönsten Osterfeste seiner Karriere. Die Mittelfuß-Verletzung des 26-Jährigen verheilt so gut, dass PSG ihn schon in drei Wochen zurückerwartet - und der Brasilianer genießt die Freizeit nach seiner Fuß-OP in Brasilien in vollsten Zügen. Via Instagram postete er ein Foto seiner Beide - und die seiner Freundin Bruna Marquezine an einem Pool! So möchte man doch Ostern feiern.