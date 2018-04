Potsdam Royals starten mit Paukenschlag in die 1. Liga

Anzeige

Max Zimmermann schrieb am Sonnabend ein neues Kapitel in der Geschichte der Royals. Dem 24-Jährigen gelangen bei der Erstliga-Premiere der Potsdamer gegen die Hildesheim Invaders die ersten Punkte in der GFL Nord, der ersten Football-Liga. Insgesamt erzielte der Wide Receiver, der vor der Saison vom Absteiger Berlin Adler kam, drei Touchdowns beim überraschend deutlichen 56:0-Erfolg beim Vorjahres-Vorletzten.

Max Zimmermann mit drei Touchdowns

Das brachte dem deutschen Nationalspieler auch noch den Titel des Most Valuable Players (MVP), des wichtigsten Spielers der Partie ein. „Ich bin natürlich froh über die Auszeichnung, entscheidend ist aber die mannschaftliche Leistung. Ich bin aber glücklich, wenn ich den Ball habe und loslaufen kann“, sagte Zimmermann nach der Partie.

Potdam Royals schlagen bei Erstliga-Premiere die Hildesheim Invaders mit 56:0 Der Coinflip: Daniel Vöhringer, David Austin Gahafer, Demetrius Steed und Rabie El Tayeb (v.l.) lauschen dem Schiedsrichter. © Gerhard Pohl Zum ersten GFL-Spiel der Royals-Geschichte reisten die Potsdam zu den Hildesheim Invaders. © Gerhard Pohl Der Aufsteiger aus Potsdam reiste mit einem 72:0 gegen die Brussels Tigers in der European Football League (EFL) im Rücken nach Niedersachsen. © Gerhard Pohl Die Hildesheim Invaders belegten vergangene Saison in der Nord-Staffel der GFL den vorletzten Platz. © Gerhard Pohl Start nach Maß: Max Zimmermann (l.) entwischt seinem Gegenspieler und macht den ersten Touchdown der jungen Royals-Erstliga-Geschichte. © Gerhard Pohl Freude an der Seitenlinie: Tim Hirselandt. © Gerhard Pohl Wide Receiver Daniel Vöhringer (r.) auf dem Vormarsch. © Gerhard Pohl Quarterback David Austin Gahafer erwartet den Snap. © Gerhard Pohl Frederik Myrup Nielsen gelang in Hildesheim einen Touchdown. © Gerhard Pohl Max Zimmermann war mit insgesamt drei Touchdowns der erfolgreichste Punktesammler der Royals. © Gerhard Pohl Auch sein Bruder Paul (l.) - beide kamen von den Berlin Adler - war mit einem Touchdown erfolgreich. © Gerhard Pohl Zugepackt: Die Defensive der Royals stoppt den Hildesheimer Spieler. © Gerhard Pohl Kaum zu stoppen war dagegen die Offense der Royals, David Saul (v.) gelangen zwei Touchdowns. © Gerhard Pohl Kicker Patrick Felber (Nr. 21) erzielte acht von acht möglichen Zusatzpunkten. © Gerhard Pohl Sowohl die Defense als auch die Offense der Hildesheimer blieb über das gesamte Spiel hinweg harmlos. © Gerhard Pohl Weniger harmlos: Runningback Tyvis Smith. Dem US-Amerikaner gelangen in Brüssel vier Touchdowns, auch in Hildesheim war er einmal erfolgreich. © Gerhard Pohl Die Freude bei Tyvis Smith (r.) über seinen ersten Touchdown in der GFL war groß. © Gerhard Pohl Die Offensive Line der Royals verteidigt ihren Quarterback. © Gerhard Pohl Daniel Vöhringer von den Potsdm Royals in Aktion. © Gerhard Pohl Quarterback David Austin Gahafer (h.) lenkte das Spiel der Royals. © Gerhard Pohl Dennis Rösner (r.) stoppt den Hildesheimer Angreifer. © Gerhard Pohl Die Teamkollegen gratulieren Max Zimmermann (Nr. 17) zu seinem Touchdown. © Gerhard Pohl Linebacker Kevin Hummel (r.) von den Royals versucht den Hildesheimer Angriff zu stoppen. © Gerhard Pohl Teambesprechung: Die Royals haben mit dem 56:0 einen Traumstart in die GFL hingelegt. © Gerhard Pohl Dementsprechend gut war die Laune bei den Royals um Max Zimmermann (r.) und Headcoach Michael Vogt (M.) nach dem Spiel. © Gerhard Pohl Royals-Headcoach Michael Vogt: „Der Sieg geht absolut in Ordnung, das kann man nicht anders sagen. Wir waren von Anfang an recht dominant, Hildesheim hat keine Mittel und Wege gefunden offensiv etwas auf die Reihe zu bekommen und hat auch defensiv nicht viel dagegenhalten können“, bewertete Vogt das Spiel und schränkte aber ein: „Es war auch nicht alles Gold was glänzt bei uns, da war noch viel Sand im Getriebe.“ © Gerhard Pohl MVP Max Zimmermann: „Ich bin natürlich froh über die Auszeichnung, entscheidend ist aber die mannschaftliche Leistung. Ich bin aber glücklich, wenn ich den Ball habe und loslaufen kann." © Gerhard Pohl Auch die übrigen Spieler konnten zufrieden die Heimreise nach Potsdam antreten. © Gerhard Pohl Auch die mitgereisten Royals-Fans dürften ihre Reise nach Niedersachsen nicht bereut haben. © Gerhard Pohl

Ähnlich schätzte Trainer Michael Vogt die Leistung seines Schützlings ein. „Max hat schon einen sehr guten Einstand gehabt. Aber er hat gemacht, was er machen muss. Genauso gut war beispielsweise Quarterback David Austin Gahafer oder Tyvis Smith“, sagte der Headcoach der Royals. Dem US-Amerikaner Smith, ebenfalls ein Neuzugang, gelang ein Touchdown, genauso wie dem Dänen Frederik Myrup Nielsen und Zimmermanns jüngerem Bruder Paul. Wide Receiver David Saul aus England steuerte außerdem zwei Touchdowns bei. Kicker Patrick Felber war bei allen acht Versuchen für die Extrapunkte erfolgreich.

Trainer Vogt: "Nicht alles Gold, was glänzt"

Damit vermiesten die Potsdamer dem Gastgeber auch das Vereinsjubiläum, zu dem insgesamt 1200 Zuschauer kamen, rund 40 davon aus Potsdam.„Der Sieg geht absolut in Ordnung, das kann man nicht anders sagen. Wir waren von Anfang an recht dominant, Hildesheim hat keine Mittel und Wege gefunden offensiv etwas auf die Reihe zu bekommen und hat auch defensiv nicht viel dagegenhalten können“, bewertete Vogt das Spiel und schränkte aber ein: „Es war auch nicht alles Gold was glänzt bei uns, da war noch viel Sand im Getriebe.“

Nach dem 72:0 bei den Brussels Tigers in der European Football League vor gut einer Woche war es der nächste deutliche Sieg der Royals. Das wollte Vogt allerdings nicht überbewerten. „Es ist natürlich doof, wenn man bei 72 und 56 Punkten anfängt zu meckern. Es ist schon sehr, sehr gut, was wir abgeliefert haben. Aber es gibt auch noch Luft nach oben“, sagte Vogt. „Es war wirklich ein gelungener Auftakt, aber Hildesheim hat auch wirklich nicht besonders gut ins Spiel gefunden.“ Auch bei der eigenen Mannschaft machte er noch Verbesserungspotenzial aus. „Manchmal war es noch ein bisschen wild und unorganisiert. So typische Sachen, die am Anfang der Saison passieren, wann man zum Beispiel dran ist auf dem Spielfeld“, berichtete Headcoach Vogt.

Das Lexikon des American Football: Die wichtigsten Begriffe Das Lexikon des American Football: Die wichtigsten Begriffe © picture alliance Blitz: Spielzug der Defensive, die dabei versucht, den Quarterback gezielt am Wurf zu hindern. © epa/picturealliance Down: Ein Angriffsversuch. Vier Versuche hat die Offensive, um auf dem Spielfeld jeweils zehn Yards vorzurücken. Gelingt das, hat das Team ab der Stelle, an der der Ballträger gestoppt wird, weitere vier Versuche für die nächsten zehn Yards – ein so genanntes neues „First Down“. © epa/picturealliance Drive: Eine Serie von Spielzügen, die dann endet, wenn der Gegner wieder in Ballbesitz kommt. © epa/picturealliance Endzone: Zehn Yard langer Bereich an beiden Enden des Spielfelds. Begrenzt von Goal Line (Linie zwischen Spielfeld und Endzone) und der End Line. Hier muss der Ball für einen Touchdown hineingetragen oder gefangen werden. © epa/picturealliance Facemask: Einem gegnerischen Spieler wurde ins Gesichtsgitter des Helms gegriffen. © epa/picturealliance False Start: Ein Offensivspieler hat sich zu früh bewegt. © epa/picturealliance Field Goal: Eine weitere Möglichkeit, Punkte einzufahren. Der Ball wird von der aktuellen Position zwischen die Torstangen gekickt. Ein erfolgreicher Versuch bringt drei Punkte. © epa/picturealliance Fumble: Fallenlassen des Balles. Der Ball muss aus der Hand geschlagen werden oder aus der Hand rutschen, bevor der Ballträger mit einem anderen Körperteil als den Händen oder Füßen den Boden berührt. Beide Teams haben danach die Chance, den gefumbelten Ball wieder aufzunehmen. © epa/picturealliance Holding: Ein gegnerischer Spieler wird unerlaubt festgehalten. © epa/picturealliance Interception: Aus der Luft abgefangener Ball, mit dem die verteidigende Mannschaft auch das Angriffsrecht erhält. © epa/picturealliance Kickoff: Der Anstoß. Der Kicker tritt den Ball von der 35-Yard-Linie nach vorne. Ziel ist es, den Ball so weit wie möglich in die gegnerische Hälfte zu befördern. © epa/picturealliance Line of Scrimmage: Linie, an der sich beide Mannschaften aufstellen, um den Football nach einer Unterbrechung wieder ins Spiel zu bringen. © epa/picturealliance Offside: Ein Defensivspieler war zu früh über der Line of Scrimmage. © epa/picturealliance Pass Interference: Der Receiver wurde unerlaubt am Fangen des Balls gehindert. © epa/picturealliance Punt: Der Ball wird aus der Hand abgeschlagen. Häufig von der angreifenden Mannschaft praktiziert, wenn sie das „First Down“ nicht erreicht hat. © picture alliance Sack: Der Quarterback wird dabei zu Boden gebracht, solange er noch in Ballbesitz ist. © epa/picturealliance Safety: Der Ballträger wird in der eigenen Endzone zu Fall gebracht. Dies bringt der verteidigenden Mannschaft zwei Punkte ein. © epa/picturealliance Tackle: Defense-Aktion, mit der der balltragende Spieler zu Boden gebracht wird. Von dieser Stelle aus wird das Spiel fortgesetzt. Ein Tackle ist nur gegenüber dem Ballträger erlaubt. © epa/picturealliance Time out: Eine Auszeit, von der jede Mannschaft pro Spielhälfte drei einsetzen kann. © epa/picturealliance Touchdown: Ein erfolgreicher Versuch, bei dem es gelingt, den Ball in die gegnerische Endzone zu tragen, oder bei dem dieser von einem Receiver dort gefangen wird. Für einen Touchdown bekommt man sechs Punkte. Nach einem Touchdown hat das Team unter anderem die Möglichkeit, den Ball durch das Tor zu kicken (PAT = Point After Touchdown) – das bringt einen zusätzlichen Punkt (Extrapoint). © epa/picturealliance Two-Point Conversion: Erneutes Eindringen in die Endzone nach einem Touchdown, das zwei Punkte einbringt. © epa/picturealliance Unnecessary Roughness: Ein Spieler hat unerlaubt hart in das Spiel eingegriffen. © epa/picturealliance Uprights: Bezeichnung der Torstangen, die hinter der Endzone die senkrechten Begrenzungen des Tors bilden. © epa/picturealliance Yard: Einheit, die das Spielfeld unterteilt. Die Spielfläche ist 100 Yards lang. Ein Yard entspricht etwa 0,9 Metern. © epa/picturealliance

Der Trainer blickt deshalb bereits auf das erste Erstliga-Heimspiel am Sonnabend (16.30 Uhr, Stadion Luftschiffhafen) gegen die Dresden Monarchs, die vergangene Saison Tabellendritter in der Nordstaffel waren. „Erst nächste Woche werden wir wissen, wo die Mannschaft wirklich steht. Hildesheim ist sicherlich ein ambitionierter Verein, der besser sein wollte als letzte Saison, aber sie sind kein Topteam, wie es Braunschweig oder Dresden und zwei, drei andere Teams sind. Insofern werden wir erst wissen, wie gut wir sind, wenn wir gegen die gespielt haben“, sagte Vogt.

