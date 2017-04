Poulsen mit "Ganzkörperkrampf" - Hasenhüttl lässt bei RB Leipzig erneut rotieren 

Leipzig. Die Schlacht von Mainz haben die Spieler von RB Leipzig am Mittwoch ohne Verletzungen überstanden. "Zum Schluss war es aber grenzwertig", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl am Donnerstag. Vor allem das Foul von Jean Gbmain an Rani Khedira ein Minute vor Schluss "hätte anders ausgehen können". Der Mainzer sah dafür die rote Karte.