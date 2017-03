Poulsen steigt wieder ins Training bei RB Leipzig ein

Leipzig. Yussuf Poulsen ist beim Bundesliga-Zweiten RB Leipzig wieder ins Training eingestiegen. Gut vier Wochen nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel absolvierte der 22 Jahre alte dänische Fußball-Profi am Dienstag eine leichte individuelle Einheit auf dem Platz.

Poulsen hatte sich die Verletzung beim 0:3 am 11. Februar gegen den Hamburger SV zugezogen. Möglicherweise ist er nach der Länderspielpause am 1. April gegen den SV Darmstadt wieder einsatzbereit. Von Beginn an wurde mit einer Ausfalldauer von etwa sechs Wochen gerechnet.