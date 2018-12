Powerfrauen des JC Leipzig ausgebremst

Laut Wettkampfordnung (WKO) erhielten die Frauen eine dreijährige Sperre für die erste und zweite Bundesliga. Trotz der beiden souverän errungenen Meistertitel in der sächsischen Verbandsliga (3. Liga) dürfen sie demnach wie 2017 auch in diesem Jahr nicht aufsteigen. Dennoch gab es gleich mehrere Signale von Spitzenfunktionären des Deutschen Judo-Bundes (DJB), das Nicht-Aufstiegsrecht zu verkürzen, zumal die Decke an starken Frauen-Teams in Deutschland relativ dünn ist. Zudem wäre die Verbandsliga endlich wieder spannend geworden. „Wir haben ein starkes Team aus jungen hochmotivierten und talentierten Judoka, die das Niveau für die 2. Liga haben“, unterstreicht JCL-Kapitän Carina Seiferth.