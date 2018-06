Das SPORTBUZZER-Powerranking zur WM: Wie stark schätzt Ihr die 32 Teilnehmer ein?

Brasilien mit Neymar? Die Franzosen um Antonie Griezmann? Vielleicht auch die Spanier? Oder kriegt die DFB-Elf nach durchwachsenen Testspielen und reichlich Unruhe rund um die Erdogan-Debatte doch noch die Kurve? Kurz vor dem Start der WM am kommenden Donnerstag lässt sich über die tatsächliche Stärke der Titelkandidaten vortrefflich diskutieren. Auch die Bewertung von Geheim-Favoriten und krassen Außenseitern sorgt für Debatten - so auch in der SPORTBUZZER-Redaktion. Tagelang haben unsere Fußballreporter und Experten diskutiert und abgewogen, gestritten und justiert.