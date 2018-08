Prämien im DFB-Pokal: Das kassieren Sieger und Amateur-Klubs

Das große im Geld im DFB-Pokal gibt es am Ende für die Finalisten, aber auch die Amateure profitieren in dem Wettbewerb von finanziellen Neuerungen. Der Pokalsieger kann bis zu zehn Millionen Euro kassieren, bereits bis zum Halbfinale werden mehr als fünf Millionen ausgeschüttet, wie der DFB am Donnerstag bestätigte. Für die beiden Endspielteilnehmer dürften noch einmal 3,5 bis 4,5 Millionen Euro dazukommen.