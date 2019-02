Prediction zum TOTW 23 in FIFA 19 Ultimate Team: Das ist die Prognose!

Prediction: Ist das das Ultimate Team of the Week 23?!

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen in FIFA 19 enthaltenen lizenzierten Spielern, die am vergangenen Spieltag weltweit durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen ist für viele Spieler eine große Ehre – auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt.

Hier die komplette Mannschaft der Woche – auf diese Kicker könnt ihr euch wohl freuen!

FIFA 19: Kurioses Bayern-Trikot in Ultimate Team! So bekommt ihr es auch im Handel

Es wird vermutet, dass es gleich mehrere Bundesliga-Stars ihren Weg ins FUT Team of the Week 23 schaffen: Gute Chancen haben Kingsley Coman vom FC Bayern München, Yussuf Poulsen von RB Leipzig und Kerem Demirbay von der TSG 1899 Hoffenheim. Ob es allerdings alle drei auch direkt in die TOTW-23-Startelf schaffen, darf bezweifelt werden. Viele wirkliche Superstars haben es in dieser Woche nicht in die TOTW-Prediction geschafft. Gut möglich, dass EA Sports noch für diese Starpower am Mittwoch zur Veröffentlichung (16 Uhr) sorgen wird.