Schon wieder! André Schürrle trifft - aber Fulham verpasst den zweiten Sieg

Der englische Pokalsieger FC Chelsea hat in der Premier League den vierten Erfolg in Serie errungen. Die Blues mühten sich am Samstag im Heimspiel gegen den AFC Bournemouth zu einem 2:0 (0:0). Auch Tabellenführer Liverpool setzte seine Siegesserie mit einem knappen 2:1 bei Leicester City fort - trotz eines folgenschweren Aussetzers von Torwart Alisson.