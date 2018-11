Klopp hadert nach Liverpool-Remis - Manchester City verdrängt Reds

Edin Dzeko: Am 13. Mai 2012 ist der Ex-Wolfsburger am Ziel seiner Träume - mit Manchester City ist Dzeko erstmals Meister in der Premier League und feiert diesen unvergesslichen Last-Minute-Triumph mit dem Meisterpokal und mit seiner Familie. Seit 2015 spielt der Bosnier bei AS Rom. © imago sportfotodienst