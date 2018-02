Premier League in Aufruhr: Mega-Zoff wegen Riyad Mahrez

Pep Guardiola hat schon über eine Milliarde Euro (!) an Transferkosten verursacht – unter anderem für Leroy Sané und Thiago Alcantara. Doch wie sieht die Bilanz im Detail aus? Wer war der teuerste Spieler, den Pep in Barcelona, München und Manchester holte? Der SPORTBUZZER hat die Top 20 der Pep-Einkäufe zusammengestellt.

Pep Guardiola hat schon über eine Milliarde Euro (!) an Transferkosten verursacht – unter anderem für Leroy Sané und Thiago Alcantara. Doch wie sieht die Bilanz im Detail aus? Wer war der teuerste Spieler, den Pep in Barcelona, München und Manchester holte? Der SPORTBUZZER hat die Top 20 der Pep-Einkäufe zusammengestellt. © imago/Montage

20.) Gerade noch so in die Top 20 hat es Stand Februar 2018 Peps Lieblingsspieler Thiago Alcantara geschafft, den der katalanische Großmeister 2013 nach Deutschland holte. Mit der berühmt gewordenen Sentenz 'Thiago oder nix!' stellte er den Bossen des FC Bayern in seinem ersten Sommer gleich mal ein Ultimatum. Der spanische Nationalspieler entpuppte sich als Schnäppchen. Transferkosten: 25 Millionen Euro

20.) Gerade noch so in die Top 20 hat es Stand Februar 2018 Peps Lieblingsspieler Thiago Alcantara geschafft, den der katalanische Großmeister 2013 nach Deutschland holte. Mit der berühmt gewordenen Sentenz 'Thiago oder nix!' stellte er den Bossen des FC Bayern in seinem ersten Sommer gleich mal ein Ultimatum. Der spanische Nationalspieler entpuppte sich als Schnäppchen. Transferkosten: 25 Millionen Euro © imago