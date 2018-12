Klopp, Özil & Co: Das Jahres-Zeugnis der deutschen Premier-League-Stars 

Die Premier League geht an diesem Wochenende in den letzten Spieltag des Kalenderjahres - eine Vorentscheidung im Titelrennen ist bereits gefallen: Jürgen Klopp darf nach dem überzeugenden 4:0 gegen Newcastle United auf den ersten "Reds"-Meistertitel seit 1990 hoffen. Doch wie haben sich die anderen Deutschen in diesem Jahr geschlagen?

Guardiola: "Gute Ergebnisse wirken Wunder. Nun sind da Zweifel"

ManCity ist der große Verlierer der Weihnachtszeit. Das 1:2 am Boxing Day bei Leicester City war die dritte Niederlage in den zurückliegenden vier Liga-Spielen. In der vergangenen Saison hatte die Mannschaft insgesamt nur zweimal verloren. Tottenham Hotspur (Klopp: „Die fliegen“) ist mit dem 5:0 gegen AFC Bournemouth an Guardiolas Team vorbeigezogen und seit Mittwoch mit sechs Punkten Rückstand nun erster Liverpool-Verfolger.