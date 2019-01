Premier League: Manchester United baut Siegesserie aus - Hasenhüttl mit Remis gegen Chelsea

Der FC Chelsea ist in der englischen Premier League nicht über ein Unentschieden gegen den FC Southampton hinausgekommen. Die Partie der Londoner gegen das Team des früheren Leipziger Trainers Ralph Hasenhüttl endete am Mittwochabend torlos. Chelsea bleibt mit 44 Punkten auf Tabellenplatz vier und hat damit zumindest vorübergehend vier Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Manchester City.

Das von Ole Gunnar Solskjaer trainierte Manchester United (38 Punkte) steht nach einem 2:0-Sieg, dem vierten Sieg im vierten Spiel für den neuen Trainer, in Newcastle (18) unverändert auf Platz sechs hinter dem FC Arsenal (41). Die Tore für ManUnited erzielten der Belgier Romelu Lukaku in der 64. und Marcus Rashford in der 80. Spielminute. Das Premier-League-Schlusslicht Huddersfield (10) konnte hingegen erneut keine Punkte sammeln. Gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten Klub aus Burnley (18) verlor das Team mit 1:2 (1:1).