Premier League regiert die WM – So schlecht ist die Bundesliga noch vertreten

Sie gilt als die stärkste Liga der Welt – und die englische Premier League stellt diese These bei der WM 2018 eindrucksvoll unter Beweis. 53 Spieler im Viertelfinale verdienen in der höchsten englischen Spielklasse ihr Geld, unter anderem der komplette Kader der englischen Nationalmannschaft. Allein elf WM-Stars kicken beim englischen Meister Manchester City. Das Team von Pep Guardiola stellt damit die meisten Spieler in der Runde der besten acht Nationen der Welt. Davon ist die deutsche Bundesliga meilenweit entfernt.