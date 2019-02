Verein geht nicht ans Telefon: Kuriose Transfer-Panne um Bordeaux-Star

War das noch eine Panne - oder doch schon Absicht? In England herrscht große Aufregung um den französischen Fußball-Klub Girondins Bordeaux . Der Zwölfte der französischen Liga verpasste laut einem Bericht von Sky Sports am Donnerstagabend zahlreiche Anrufe des englischen Premier-League-Klubs FC Fulham . Der abstiegsgefährdete Verein aus London wollte den senegalesischen Nationalspieler Youssouf Sabaly für die fixe Ablösesumme in Höhe von 14 Millionen Euro verpflichten - weil Bordeaux jedoch nicht erreichbar war, platzte der Deal.

Fulham will Transfer von Youssouf Sabaly - und Bordeaux geht einfach nicht ans Telefon

Was war passiert? Laut dem englischen Bericht hatte sich Fulham bereits mit dem 25 Jahre alten Abwehrspieler auf einen Transfer geeinigt. Der Medizincheck des Außenverteidigers sei bereits absolviert worden. Nun hätte Nur noch Bordeaux erreicht werden müssen, um den Transfer für die fixe Ablöse perfekt zu machen. Doch Fulham scheiterte an der Erreichbarkeit der Franzosen. Von 20 bis 0 Uhr (In England und Frankreich war das Transfer-Fenster bis 23:59 Uhr geöffnet) sei kein Verantwortlicher ans Telefon gegangen. Auch E-Mails seien nicht beantwortet worden. So konnten die erforderlichen Papiere für den Wechsel nicht bereitgestellt und an die Liga weitergesendet werden - und Sabaly musste bei seinem Team bleiben.