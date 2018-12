Premier League kompakt: Wolverhampton besiegt Klopp-Verfolger Tottenham

Aufsteiger Wolverhampton hat in der Premier League Schützenhilfe für Trainer Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool geleistet. Die "Wolves" bezwangen den Tabellenzweiten und ersten Verfolger Tottenham Hotspur überraschend mit 3:1 (0:1) und sorgten so dafür, dass die "Reds" ihre Führung an der Tabellenspitze mit einem Sieg im Abendspiel gegen den FC Arsenal (18.30 Uhr) auf neun Punkte ausbauen könnten.