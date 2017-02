Premieren in Probstheida

Auf gleich drei Positionen veränderte der 51-Jährige sein Team gegen den SV Babelsberg. Premiere in der Regionalliga feierte einer, der im Winter eigentlich weg wollte: Peter Misch. Der 19-Jährige rückte neben Robert Zickert in die Innenverteidigung. Der wiederum gab seine Kapitänsbinde ab: an Markus Krug. Nach monetalanger Odyssee (Knöchel-OP) hat sich der 28-Jährige wieder zurück gekämpft. In der Abwehr weichen mussten dafür Ronny Surma und Pascal Ibold (beide verletzt). Den Dreier-Reigen der Neulinge im Kader komplettierte Probstheidas japanischer Dauerbrenner Hiromu Watahiki. Paul Schinke musste auf die Bank. Damit wurde auch klar, in welche Richtung Scholz sein Team dirigiert: in die Defensive.