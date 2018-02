96-Boss Martin Kind zur "50+1"-Diskussion: "Habe mehr als 46 Millionen  aufgewendet"

Martin Kind: Es gab ja den Hinweis, dass ich nicht ausreichend Kapital zur Verfügung gestellt habe. Dazu ein Rückblick: Begonnen hat das Ganze 1997 in der 3. Liga. Da waren die Zahlen anders als die heutigen Zahlen. Offenbar wurden einfach die letzten Jahre auf 20 Jahre gerechnet, so geht es natürlich nicht. Um eine Orientierung zu geben: In den 20 Jahren lagen die Einnahmen aus dem Hauptsponsoring bei Hannover 96 bei 46 Millionen plus x. Es liegt bei der DFL testiert von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor, dass ich mehr Geld aufgewendet habe. © Katin Kutter (Archiv)