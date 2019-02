"Können eigentlich locker aufspielen": Thomas Doll vor der Partie gegen Hoffenheim

"Wir wissen, dass wir klarer Außenseiter sind, aber das ist überhaupt kein Problem", sagte Hannovers Cheftrainer Thomas Doll auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Warum das kein Problem sei? Weil "wir wissen, was man benötigt, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen", führte der 52-Jährige aus. Er habe gespürt, dass Hannover 96 eine gute Mischung gefunden habe zwischen konzentriertem Arbeiten und einer gewissen Lockerheit. Doll habe mal wieder ein Lächeln gesehen, was dazugehöre, die Köpfe wieder freizubekommen. Doch bei aller Lockerheit ist auch ihm klar, dass er und sein Team "ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust" haben: "Letztendlich liegt es an uns, an uns zu glauben und das so gut wie möglich zu verkaufen".

Der Glaube an sich selbst kommt jedoch nicht von allein, dazu gehört auch harte Arbeit. Nach dem Sieg über Nürnberg habe der Mecklenburger schon gespürt, dass die Stimmung eine andere sei, was nach so vielen Nackenschlägen in den letzten Wochen auch total nachvollziehbar sei. Doll sprach von einem guten Gefühl, wenn man so in die Trainingswoche gehe. Was der Übungsleiter bewundernswert empfand, war, dass keiner seiner Schützlinge den Anschein erweckte, dass alles von allein weiterginge. Viel Arbeit läge noch vor Hannover 96.