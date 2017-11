Jetzt live: VW-Werksbesichtigung und Pressekonferenz von Hannover 96 vor dem Stuttgart-Spiel

Hannover 96 tritt am Freitag gegen den VfB Stuttgart an. Der Mit-Aufsteiger aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt steht zwei Punkte und drei Plätze hinter den Roren in der Bundesliga-Tabelle. Nach dem 0:4-Debakel am vergangenen Freitag bei Werder Bremen ist das Spiel enorm wichtig für die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter.