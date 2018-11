JETZT LIVE: Die Pressekonferenz von Hannover 96 vor dem Spiel gegen Hertha BSC

Ruhige Zeiten sehen anders aus: Nach der deutlichen Niederlage in Mönchengladbach steckt Hannover 96 weiterhin tief im Tabellenkeller der 1. Bundesliga fest. Wie und mit welchem Personal André Breitenreiter die Mannschaft vom Relegationsplatz 16 führen will, verrät der Trainer der "Roten" in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC. Wenn es auswärts einfach nicht klappen, ist der Druck zu Hause umso größer.

Doch nicht nur sportlich läuft es nicht rund. Im Umfeld von 96 geht es alles andere als lautlos zu. Auch das wird ein Thema auf der PK sein, an der neben Breitenreiter auch Manager Horst Heldt und Pressesprecher Heiko Rehberg teilnehmen.