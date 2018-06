Özil ist einsatzfähig! Die PK mit Joachim Löw vor dem Mexiko-Spiel zum Nachlesen

Langsam wird es ernst! Das WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft rückt näher, Joachim Löw gab auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Mexiko am Sonntag (17 Uhr) in Moskau die letzten Infos zu Form, Fitness und Erwartungen. Ließ sich der Bundestrainer in Sachen Aufstellung in die Karten schauen? Spielt Mesut Özil? Und wie sieht die Taktik aus? Lest alle Aussagen in unserem Blog!