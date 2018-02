Pressestimmen zu "50+1": "Heißt nicht, dass eine 96-Übernahme damit vom Tisch ist"

Eigentlich hatte das Präsidium der Deutschen Fußball Liga am Montag darüber entscheiden sollen, ob Kind die Mehrheit an Hannover 96 übernehmen darf. Doch kurz vor dem Treffen in der Ligazentrale in Frankfurt hatten Kind und Hannover 96 den Bossen mitgeteilt, dass sie ihren Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ruhen lassen.