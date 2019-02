Pressestimmen zum BVB-Remis in Nürnberg: "Plötzlich ist der Letzte auf Augenhöhe"

BVB in Noten: Die Einzelkritik gegen den 1. FC Nürnberg

Roman Bürki - Note 3: Der Schweizer machte heute sein 28. Saisonspiel für den BVB. Das erste Mal musste erst in der 28. Minute eingreifen – dann aber richtig. Einen Kopfball von Behrens lenkte er mit einer Glanztat über die Latte. In der Nachspielzeit zur ersten Halbzeit musste er einen Schuss von Kubo abwehren. War in der 2. Halbzeit gar nicht mehr gefordert. ©