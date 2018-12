"Die Bayern sind nicht die Macht von früher, um die Zukunft ihres Trainers Niko Kovac ranken sich Fragen. Liverpool hingegen hat Jürgen Klopp und sollte viel zu stark und dynamisch sein - auch wenn das zweite Spiel auswärts stattfindet und sich die Mannschaft noch steigern muss", heißt es in der Analyse. ManCity-Gegner Schalke wird hingegen als Glücklos gesehen: "Nachdem City seine Gruppe gewonnen hat, ist der deutsche Klub eine große Belohnung. Sie sind derzeit 13. in der Bundesliga und in einer schwachen Gruppe nur Zweiter hinter Porto geworden.Wenn City ausscheidet, wäre das ein großer Schock."

Gnädig geht der Telegraph nach der Achtelfinal-Auslosung einzig mit Borussia Dortmund um. Die Partie der Spurs gegen den BVB sei ein "echtes 50:50-Spiel". Allerdings würde Tottenham immer mehr an "Kampfhärte" gewinnen und sich folglich durchsetzen können. Also ganz schlechte Karten für die deutschen Mannschaften - oder doch nicht? Nicht alle Briten sind so siegessicher. So schreibt der Mirror von "Bundesliga-Giganten" und die Sun bezeichnet die Bayern für den FC Liverpool gar als "Horror-Los".