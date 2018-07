"Super Ronaldo Show": So feiern die italienischen Medien die Ronaldo-Ankunft

Es ist vor allem ein Versprechen von Cristiano Ronaldo, das bei den Italienern gut angekommen ist. Er sei bei Juventus Turin, um dem Rekordmeister zum Sieg in der Champions League zu verhelfen, sagte der 33-Jährige bei seiner Vorstellung am Montag. Der Weltfußballer schaffte es am Dienstag auf die Titel der wichtigsten Sportblätter des Landes. "The Champion!", titelte der "Corriere dello Sport". Ronaldo sei längst nicht nur CR7, sondern "CRTutto", ein Spieler ohne Limits, schwärmte die "Gazzetta dello Sport".

Ronaldo kam im karierten Anzug, darunter trug er ein weißes Hemd.

Fans als auch Journalisten begleiteten ihn auf dem Weg ...

Cristiano Ronaldo auf dem Weg zum Medizincheck in Turin.

Mit dem Training will der Torjäger am 30. Juli beginnen. "In der Meisterschaft will ich natürlich schon im ersten Spiel debütieren", sagte der 33-Jährige. Der erste Spieltag in der Serie A ist am 19. August. Allerdings sagte Ronaldo am Montag: "Ich glaube, dass mein erstes Spiel am 12. ist." In dem Fall würde er sein Debüt in schwarz-weiß im Finale der Supercoppa gegen AC Mailand geben.