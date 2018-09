Internationale Pressestimmen: Deutschland gegen Peru - Nico Schulz weltweit gefeiert

Das war kein Fortschritt. Debütant Nico Schulz hat der deutschen Nationalmannschaft mit seinem Glückstor zum 2:1 (1:1) gegen Peru am Sonntagabend in Sinsheim zwar den ersten Sieg nach dem WM-Debakel beschert - aber eine miserable Chancenverwertung und schwere defensive Mängel trübten drei Tage nach dem ermutigenden 0:0 gegen Weltmeister Frankreich die Woche des Neustarts nach dem WM-Debakel.

Beim teilweise wilden Testspiel vor 25.494 Zuschauern in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena glich Julian Brandt in der 25. Minute die Führung der agilen Südamerikaner durch Luis Advíncula (22.) aus. Schulz traf sechs Minuten vor Schluss, als Perus Torhüter Pedro Gallese patzte. Auch die internationale Presse war von dem deutschen Spiel nicht beeindruckt, Sky Sports schrieb zum Beispiel von einer verhinderten "Blamage". In einem Punkt waren sich aber fast alle Blätter einig. Nico Schulz hat ein überzeugendes Debüt abgeliefert. Klickt euch hier durch die Pressestimmen!