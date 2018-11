Internationale Pressestimmen: Deutschland muss in 2. Liga der Nations League

Der Abschluss in der Nations League wird für das Team von Bundestrainer Löw zu einem bitteren Schaulaufen. Die Holländer haben schon vor dem Klassiker in Gelsenkirchen Deutschland in die Division zwei der Nations League gestürzt. Frankreich kann nicht helfen. Der SPORTBUZZER hat die Reaktionen der internationalen Medien zusammengestellt.

Anzeige

Nächste große Enttäuschung für Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft: Der viermalige Weltmeister ist in Europa nur noch zweitklassig. Erzrivale Holland besiegelte schon vor dem abschließenden Duell am Montag in Gelsenkirchen den vorzeitigen Abstieg des DFB-Teams aus der Top-Staffel der Nations League. Die Niederländer bezwangen am Freitagabend in Rotterdam Weltmeister Frankreich mit 2:0 (1:0)-Sieg. Damit ist das Löw-Team mit einem Punkt definitiv Letzter der Gruppe 1.

Die Medien aus England, Österreich oder Dänemark reagieren mit Häme auf das vorzeitige Aus der deutschen Mannschaft in der Nations League. Der SPORTBUZZER hat die internationalen Pressestimmen zu Holland gegen Frankreich zusammengestellt. Klickt Euch durch!

Internationale Pressestimmen: Deutschland steigt nach Holland-Sieg aus Nations League ab Holland ballert Deutschland aus der Nations-League-Liga A - und die weltweite Presse reibt sich die Augen. Der SPORTBUZZER hat die Reaktionen der Medien zusammengefasst. © imago/VI Images Häme aus Österreich: "Blamage perfekt" titelt oe24.at. © Screenshot Niedlich die Freude der Holländer. De Telegraaf meint: "Oranje legt auch Frankreich über das Knie!" © Screenshot Das dänische Ekstrabladet schreibt von einem "großen Fiasko" für das DFB-Team und meldet: "Deutschland fällt nach Hollands Triumph nach unten" © Screenshot Auch die Kronen Zeitung ist nach dem deutschen Aus in der Nations League fassungslos: "Wahnsinn!" © Screenshot Die Daily Mail aus Großbritannien nutzt eines ihrer bekannten Wortspiele mit dem Nachnamen des Bundestrainers: "Feeling Low, Joachim?" Zu deutsch etwa: "Niedergeschlagen, Joachim?" Deutschland in der zweiten Liga - ungewohnt. © Screenshot Die Sun lobt vor allem die Leistung der "couragierten Holländer" und stellt fest, dass die Niederländer nun alle Chancen auf die Finalspiele der Nations League in ihren eigenen Händen haben. © Screenshot Auch bei Blick aus der Schweiz ist das deutsche Aus in der Liga A ein Thema. © Screenshot heute.at aus Österreich meint hämisch: "Die Katastrophe für den deutschen Fußball ist eingetreten!" © Screenshot Die belgische Zeitung De Standaard schreibt: "Oranje ist nach dem Sieg gegen Weltmeister Frankreich vollständig zurück, Deutschland degradiert" © Screenshot Die spanischen As hebt vor allem die starke Leistung der Holländer hervor: "Holland badet den Weltmeister" © Screenshot Die Bild trauert und zeigt gleich mal auf, was die Pleite jetzt bedeutet. © Screenshot Der Standard aus Österreich mit einem Layout wie im alten Jahrtausend (das Internet ist halt Neuland! ;-)) und einer klaren Sicht auf die Dinge. © Screenshot Süddeutsche zeigt als einzige Joachim Löw - und vermeldet den Abstieg mit bewundernswerter Sachlichkeit. © Screenshot Die L'Equipe kann nach dem WM-Titel so schnell nichts mehr aus der Fassung bringen. Mit erbarmungsloser Gründlichkeit meldet die französische Sportzeitung: "Die Blauen bleiben blass" © Screenshot Mundo Deportivo aus Spanien - Deutschland ist nur in der Unterzeile Thema: "Holland glänzt mit de Jong und de Ligt und hat sein Schicksal in der eigenen Hand" © Screenshot Das deutsche Portal Sport1 berichtet auch über den Abstieg der Mannschaft. © Screenshot

Anzeige

Holland bezwingt Frankreich: So reagiert Joachim Löw

„Für uns ist dieses Ergebnis natürlich bitter, weil wir damit keine Chance mehr haben, in der Liga A der Nations League zu bleiben. Das müssen wir akzeptieren“, sagte Löw. In Rotterdam trafen Georginio Wijnaldum (44.) vom FC Liverpool und Memphis Depay (90.+6, Foulelfmeter) von Olympique Lyon zum verdienten Erfolg für Oranje. Holland (derzeit 6 Zähler) kann nun mit einem Sieg in der Schalke-Arena, das für Deutschland nur noch Testcharakter hat, sogar Frankreich (7) noch von Platz eins verdrängen und sich für das Finalturnier im Juni 2019 qualifizieren.

„Das haben wir es uns dann selbst zuzuschreiben“, hatte Ex-Weltmeister Thomas Müller bereits für den Abstiegsfall erklärt. Für Bundestrainer Löw ist der Absturz „kein Weltuntergang“. Das müsse man eben „einfach so hinnehmen, weil die Ergebnisse einfach nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Löw schon vor der schlechten Nachricht aus Rotterdam. „Unser Blick richtet sich aber nach wie vor klar in Richtung der EM 2020, für die wir uns qualifizieren werden und bei der wir wieder eine starke Mannschaft ins Turnier schicken wollen“, versprach Löw.

Wijnaldum traf schon gegen Deutschland

Nach einer Eingabe von Frenkie de Jong wehrte Steven N'Zonzi den Ball mit dem Kopf unglücklich ab. Frankreichs Torwart Hugo Lloris rettete zunächst noch gegen Ryan Babel. Den Nachschuss setzte Wijnaldum ins Netz. Der 28 Jahre alte Profi hatte schon vor einem Monat in Amsterdam gegen Deutschland getroffen und für den 3:0-Endstand gesorgt. Gegen Frankreich gab es für Deutschland ein 0:0 in München und ein 1:2 in Paris.

DFB-Offensive überzeugt gegen Russland: 'Kleine Mopeds da vorne'

„Wir sind in einer Phase des Umbruchs“, sagte Löw. Vielleicht habe man den Fehler gemacht, „die Nations League ein bisschen zu hoch zu hängen“. 2020 muss das DFB-Team nun in der zweiten Division antreten und könnte als Gruppensieger die Rückkehr in die A-Liga schaffen. Wijnaldum war am Freitag im De Kuip der Mann des Abends. Schon vor seinem Tor hatte der Offensivmann Lloris in arge Bedrängnis gebracht. Die Franzosen hatten aber die Gastgeber zunächst im Griff. Oranje blieb auch im zweiten Abschnitt gefährlicher und hatte unter anderen durch Kapitän Virgil van Dijk (60.) und Denzel Dumfries (63.) große Möglichkeiten zu weiteren Treffern. Doch Lloris hielt herausragend.