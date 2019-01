Internationale Pressestimmen: Franck Ribery wird nach Wut-Skandal heftig kritisiert

Dieser Fall sucht seinesgleichen: FC-Bayern-Star Franck Ribery hat via Twitter und Instagram seine Kritiker mit teils heftigen Worten beleidigt. Als Reaktion auf Kritik an einem vergoldeten Steak, das dem Spieler serviert worden war, hieß es in französischer Sprache: „Lass uns beginnen mit den Neidern, den Hassern, die sicher durch ein löchriges Kondom entstanden sind. F... Eure Mütter, eure Großmütter und sogar euren Stammbaum.“

Nur logisch, dass die internationale Presse die Reaktion von Ribery verwertet. In fast allen Ländern wird über die Wut-Tirade des Bayern-Stars berichtet. Die Blätter beurteilen sie als "empörend" oder gar "atemberaubend" - sogar Erklärungen für die heftige Ribery-Attacke werden gesucht.

Hier die internationalen Pressestimmen zum Wut-Ausbruch von Bayern-Star Franck Ribery!

Internationale Pressestimmen: Weltweite Empörung über Franck Ribery Weltweite Empörung: Bayern-Star Franck Ribery muss sich nach seinen vulgären Beleidigungen in den sozialen Netzwerken nun mit Kritik der internationalen Presse auseinandersetzen. Alle Pressestimmen hier im Überblick. ©

Anzeige

Ribery weiter: „Ich schulde euch nichts. Meinen Erfolg habe ich Gott zu verdanken, mir und meinen Nächsten, die an mich glauben. Für die Anderen, ihr wart nur Kieselsteine in meinen Socken.“ Ribery hatte zuvor ein Video gepostet, in dem ihm ein mit Blattgold verziertes Steak serviert wird. Es gebe keinen besseren Start in das Jahr als eine Prise Salz und einen Besuch bei seinem türkischen Bruder, schrieb der Franzose dazu.

Hier unser Kommentar zum Ribery-Skandal Kommentar: Franck Ribery ist für den FC Bayern nicht mehr tragbar

Bayern-Star Ribery greift Medien explizit an

Der 35-Jährige, der wütend auf Landsleute war, griff auch Medien an. „Außerdem, mit Bezug auf die Pseudo-Journalisten, die mich immer negativ kritisiert haben, ... Wenn ich etwas spende (denn ich habe gelernt zu geben, wenn ich viel verdiene ...), warum verbreitet dies nicht eines der großen nationalen Medien?“, hieß es. „Nein, ihr bevorzugt es, über meinen Urlaub zu sprechen, den ich mit meiner Familie verbringe. Ihr untersucht meine Handlungen und Gesten, was ich esse und so weiter! O ja, für diese Art von Kleinigkeiten seid ihr da!“

Kovac nahm Ribery nach Steak-Post in Schutz: "Wir sollten nicht immer alle irgendwo urteilen über jemanden"

Angesprochen auf das Goldsteak und die Frage, ob es im Fußball ein Protzproblem gebe, zeigte sich Trainer Niko Kovac noch vor dem Posting am Samstag in Doha überrascht. Er werde total auf dem falschen Fuß erwischt, sagte Kovac: „Kann mir das jemand zeigen?“ Der Coach sagte weiter: „Es muss jeder für sich selbst entscheiden, was und wie er es macht. Das ist ein Teil der Demokratie. Wir sollten nicht immer alle irgendwo urteilen über jemanden. Immer schön bei sich anfangen und dann zum anderen gehen, wenn überhaupt zum anderen gehen.“