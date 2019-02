Internationale Pressestimmen zum Schalke-Drama gegen ManCity: "Eine Achterbahnfahrt"

Was für ein bitteres Ende nach einem packenden Fußball-Fest! Der FC Schalke 04 hat gegen das Millionen-Ensemble von Manchester City trotz Überzahl und einer 2:1-Führung noch eine 2:3-Niederlage kassiert. Der Ex-Schalker Leroy Sané nach seiner Einwechslung mit einem fulminanten Freistoß (85.) und Raheem Sterling (90.) drehten am Mittwoch die Partie und zerstörten damit praktisch die Schalker Träume vom Achtelfinal-Coup in der Champions League.

Verständlich, dass die englische Presse nach dem letztendlich doch knappen Sieg über die Leistung des Teams von Trainer Pep Guardiola doch jubelt. Besonders Leroy Sané wird von den Blättern geadelt. Einigkeit herrscht in Deutschland und England aber beim Ärger über den Videobeweis, der S04 in der ersten Halbzeit einen Elfmeter bescherte und gefühlt eine Ewigkeit dauerte. Der SPORTBUZZER hat die internationalen Pressestimmen zum Schalke-Drama gesammelt. Klickt euch durch!

Schalke-Trainer Tedesco wirkt nach Last-Minute-Niederlage mitgenommen

„Wir sind noch nicht im Viertelfinale, aber das Ergebnis ist natürlich sehr, sehr gut“, sagte der frühere Bayern-Trainer und heutige Man-City-Coach Pep Guardiola bei DAZN. Sein Schalker Kollege Domenico Tedesco nannte das 2:3 „enttäuschend“. Die in der Bundesliga schwächelnde Mannschaft zeigte nach dem Riesen-Patzer von Torhüter Ralf Fährmann beim 0:1 von Sergio Agüero (18. Minute) große Moral und ging durch zwei verwandelte Strafstöße von Nabil Bentaleb (38./45.) sogar mit 2:1 in Führung. „Wir nehmen auch mit, dass wir in gewissen Situationen cleverer sein müssen“, sagte Tedesco mitgenommen. 54.417 Fans in der ausverkauften Veltins-Arena sahen eine abwechslungsreiche und spannende Partie, in der die Königsblauen in der zweiten Hälfte mit großem Einsatz gegen den mutmaßlich übermächtigen Premier-League-Champion dagegenhielten, sich am Ende aber doch geschlagen geben mussten. „Das ist sehr, sehr bitter“, sagte der Schalker Daniel Caligiuri. ManCity musste von der 68. Minute an nach Gelb-Rot gegen Verteidiger Nicolas Otamendi mit zehn Mann auskommen. Die Entscheidung über den Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse fällt im Rückspiel am 12. März in Manchester.

Schalke-Keeper Fährmann patzt böse vor 0:1

„Das wird für uns keine leichte Aufgabe“, hatte Guardiola kurz vor der Partie noch gesagt - und sollte recht behalten. ManCity dominierte lediglich die Anfangsphase und hatte durch Agüero die erste gute Chance. Doch Fährmann lenkte den Kopfball des Argentiniers über das Tor (7.). Der Kapitän hatte wie angekündigt den Vorzug bekommen vor Nachwuchskeeper Alexander Nübel, der am Samstag in der Bundesliga in Mainz wieder spielen wird.

Zum Führungstor der Citizens jedoch trug Fährmann seinen Teil bei. Mit einem riskanten Pass brachte er Salif Sané am eigenen Strafraum in Bedrängnis. Der Verteidiger verlor den Ball an David Silva. Dessen überlegtes Zuspiel musste Agüero nur noch zum 0:1 einschieben. Die Schalker protestierten vergebens wegen einer vorangegangenen Aktion von Aymeric Laporte in der anderen Hälfte. Der Franzose traf Mark Uth mit dem Arm im Nacken, doch der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande wertete das Einsteigen nicht als Foul.

Schalke 04 spielt diszipliniert - bis zur Schlussphase!