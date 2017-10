Pressestimmen zum Holland-Aus: "Sommerurlaub gebucht!"

Die Niederlande hat das WM-Ticket nicht heute verspielt. Die beiden Niederlagen gegen Gruppensieger Frankreich oder das 0:2 in Bulgarien waren letztlich für das Scheitern veranwortlich. Auf den Sieg gegen Schweden kann man aufbauen - doch auf was eigentlich? Die Weltmeisterschaft in Russland müssen unsere Nachbarn definitiv vor dem Fernseher in ihren eigenen vier Wänden verfolgen. In den kommenden Tagen wird die die verpasste WM der Niederländer auf jeden Fall das Gesprächsthema Nummer 1 bleiben.