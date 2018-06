Die Pressestimmen zum WM-Aus von Leroy Sané - England tobt! 

EM 2008, Marko Marin (Borussia Mönchengladbach, heute Olympiakos Piräus): „Es war für mich eine tolle Sache, im 26er-Kader dabei zu sein“, sagte Marin nach der Entscheidung gegen ihn. Er durfte aber später mit zur WM 2010 und kam in der Vorrunde 29 Minuten zum Einsatz.

EM 2008, Marko Marin (Borussia Mönchengladbach, heute Olympiakos Piräus): „Es war für mich eine tolle Sache, im 26er-Kader dabei zu sein“, sagte Marin nach der Entscheidung gegen ihn. Er durfte aber später mit zur WM 2010 und kam in der Vorrunde 29 Minuten zum Einsatz. © 2008 Getty Images

WM 2010, Michael Ballack (FC Chelsea, Karriereende): War schon, wie so viele in diesem Jahr, vor Meldeschluss raus – Ghanas Kevin-Prince Boateng vom FC Portsmouth hatte ihn im englischen Pokalfinale kaputtgetreten. „Das sah schon nach Absicht aus“, sagte Ballack damals selbst. Er stand im erweiterten Kader und musste nach dem Foul passen. © imago sportfotodienst

WM 2010, Christian Träsch (VfB Stuttgart, heute FC Ingolstadt): In einem Test gegen den FC Südtirol hatte sich Träsch im Trainingslager verletzt – und Löws Kader damit unfreiwillig weiter dezimiert. Träsch dazu: „Ich war gut drauf und topfit. Ich kann es noch gar nicht fassen.“ © imago sportfotodienst

EM 2012, Julian Draxler (Schalke 04, heute Paris Saint-Germain): 2014 Weltmeister und 2017 Confed-Cup-Sieger, musste er im Jahr 2012 zunächst zugucken – was er aber verschmerzen konnte. „Die Einladung in den erweiterten Kader war schon ein Riesenerfolg“, sagte der damalige Youngster. © imago sportfotodienst