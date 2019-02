Prib fällt aus, Bakalorz im Kader: Wie sollte Hannover 96 gegen Frankfurt starten?

Die Pressekonferenz begann 96-Trainer Thomas Doll mit positiven Neuigkeiten: Marvin Bakalorz, der sich am Donnerstag im Training am Fuß verletzte und die Vormittagseinheit vorzeitig abbrechen musste, wird im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt voraussichtlich im Kader stehen. "Baka war heute wieder im Training dabei, das sieht gut aus. Obwohl er noch ein bisschen Probleme hat in den Schuh reinzukommen, aber er wird auf die Zähne beißen", sagte Doll am Freitag.

Bei Prib "macht der Muskel zu"

Edgar Prib hingegen muss sich mit seinem Comeback für 96 noch ein wenig gedulden. Im Training zog er sich eine Muskelverletzung zu. "Bei Eddy hat der Muskel zugemacht, da müssen wir mal abwarten was es genau ist", erklärte der 96-Trainer. Prib wird auch gegen Frankfurt weiter fehlen.