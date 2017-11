Prib schwitzt für sein Comeback: Wie plant 96 mit seinem Kapitän?

Der verletzte Edgar Prib arbeitet an seinem Comeback. Muskelkater ist sein treuer Begleiter, abends gehts in die Eistonne oder Sauna. Sein Vertrag in Hannover läuft am Saisonende aus. Manager Horst Heldt: „Ich bin mit seinen Beratern im Austausch.“

Sein Handy-Wecker in Donaustauf klingelt jeden morgen zwischen sieben und halb acht. Dann heißt es für Edgar Prib: aufstehen und weiter an seinem Comeback arbeiten. Der 96-Kapitän schuftet nach seinem Kreuzbandriss im Sommer für seine Rückkehr auf den Platz. Ab 8 Uhr gibt es für Prib in der bekannten „Eden-Rehaklinik“ die ersten Behandlungen. Zwischendurch immer wieder spezielle Trainingseinheiten, die das operierte Knie stabilisieren sollen. Rund zehn Stunden dauert das komplette Programm. Fast jeden Tag.

Entscheidung in Kürze: Wann folgt Pribs nächster Schritt? „Der Aufenthalt hier äußert sich vor allem durch viel Muskelkater. Abends bin ich völlig platt. Die Übungen über den Tag sind so angelegt, dass der Körper zwischendurch immer mal wieder runterfährt und dann wieder hochfährt“, sagt Prib. Zur Entspannung und Regeneration geht es dann für den geschlauchten Kapitän abends wahlweise in die Sauna oder die Eistonne. Bis nächste Woche Freitag soll Prib noch in Donaustauf bleiben, dann ist der Aufenthalt abgeschlossen. Ganz wichtig ist ein Termin am kommenden Dienstag: Bei Spezialist Ulrich Boenisch in Augsburg soll bei Prib eine Kontrolluntersuchung durchgeführt werden. Danach entscheidet sich, wie der weitere Rehaverlauf aussieht. Bei einem positiven Ergebnis, kann der 96-Profi eventuell schon demnächst mit Laufeinheiten beginnen. "Jetzt habe ich Ruhe gefunden und bin in Balance" An die schlimme Verletzung verschwendet Prib keinen Gedanken mehr. „Am Anfang hatte ich noch Probleme mit der Verletzung. Alles, was damit zusammenhängt, im Kopf zu verarbeiten, war nicht einfach. Jetzt habe ich Ruhe gefunden und bin in Balance. Die Reha verläuft insgesamt gut bisher. Ich bin sehr optimistisch, was die nächsten Schritte angeht“, sagt der 96-Kapitän glücklich. Lesetipp: 96-Kapitän Edgar Prib im großen Interview

Enger Kontakt zu Teamkollegen Auch wenn er aktuell nicht mitwirken kann – die 96-Auftritte begeistern. „Ich bin extrem froh, dass es für die Mannschaft so gut läuft", sagt Prib. „Aber das Ziel bleibt: so schnell wie möglich die Punkte zu erreichen, die wir für den Klassenerhalt brauchen. Mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben.“ "Ruhig bleibt das Handy nicht" Trotz seines Ausfalls ist er dicht dran an der Mannschaft. Prib: „Auch wenn ich gerade nicht vor Ort bin, bekomme ich einiges mit. Viele der Jungs, wie zum Beispiel Manuel Schmiedebach, schreiben mir und fragen, wie es geht. Außerdem gibt es noch den Team-Chat. Ruhig bleibt das Handy nicht.“

Prib liegt voll im Comeback-Plan – nur wie plant 96 mit ihm? Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft am Saisonende aus, seine Zukunft in Hannover ist unklar. Prib steht wieder vor der Ungewissheit, die er schon im Sommer hatte: Erst vier Tage vor Vertragsende wurde sein Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängert. „Das Thema spielt jetzt keine Rolle für mich. Es ist erst mal nur wichtig, dass ich so gut es geht wieder zurückkomme. Aber ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Natürlich fühle ich mich sehr wohl in Hannover“, sagt Prib ruhig. Was für ihn spricht: Der Kapitän ist innerhalb der Mannschaft extrem hoch angesehen, sein Wort hat in der Kabine und auf dem Platz Gewicht. Zudem identifiziert er sich zu 100 Prozent mit 96, war unter Trainer André Breitenreiter in der 2. Liga Stammspieler. Aber: Prib, der seit 2013 für 96 spielt, gehört zu den teureren Spielern im Kader. Bekommt er keinen neuen Vertrag, wird Geld für neue Profis frei. Zum Nachlesen: Das September-Update von Edgar Prib

"Nicht umsonst Kapitän" - Heldt weiß um den Wert Pribs „Eddy ist ein verdienter Spieler und nicht umsonst bei uns Kapitän geworden. Natürlich bin ich mit seinen Beratern im Austausch und natürlich werden wir uns damit auseinandersetzen“, sagt Manager Horst Heldt. Die Hoffnung Höger Zur ganz heißen Phase in den Gesprächen könnte es in ein paar Wochen kommen: Und zwar wenn die Winterpause beginnt und der Heilungsprozess bei Prib schon weiter vorangeschritten ist. Heldt: „Jetzt ist erstmal wichtig, das Eddy so gut wie möglich zurückkommt. Das hat oberste Priorität.“ Mit Vertragsverlängerungen bei verletzten Spielern kennt Heldt sich übrigens bestens aus: Zu seiner Manager-Zeit auf Schalke band er Marco Höger, der sich wie Prib das Kreuzband gerissen und einen auslaufenden Vertrag, um ein weiteres Jahr an den Club. Könnte Heldt jetzt bei Prib wiederholen. Ihr wollt mehr zu Hannover 96 wissen? Hier bleibt ihr auf dem Laufenden!

