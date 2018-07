Prib und Tschauner ohne Binde: Wer wird der neue Kapitän von Hannover 96? (mit Umfrage)

Aye-Aye, Captain Edgar Prib. Der 96-Kapitän wird die Binde in der kommenden Saison defititiv nicht mehr tragen. Er trug sie auch in der vergangenen nicht, weil er sich in der Sommer- und Wintervorbereitung das Kreuzband gerissen hatte. „Die Kapitänsbinde hat Eddy kein Glück gebracht, darüber haben wir auch schon gesprochen“, sagt Trainer André Breitenreiter. Es wird gewiss noch bis Herbst dauern, bis Prib wieder spielen kann. Am Donnerstag machte er mit Athletiktrainer Dennis Fischer Extra-Training im Rahmen der Reha.