Privat-Coach enthüllt: So erfindet Ronaldo das Schlafen komplett neu

Cristiano Ronaldo hat offenbar das Schlafen an sich komplett neu erfunden. Das enthüllt der Schlaf-Trainer Nick Littlehales - der Mann, der Ronaldo in Sachen Schlaf und Regeneration komplett neue Wege aufzeigte, um dessen Körper auch mit über 30 Jahren immer wieder zu Höchstleistungen anzutreiben.

Insgesamt sind das also siebeneinhalb Stunden, damit wäre Ronaldo auch nachts häufig wach. Die These von Littlehales: Acht Stunden Schlaf in der Nacht führen dazu, dass der Körper eines Athleten zwischen 13 und 15 Uhr nicht zu Höchstleistungen imstande ist. Und weil Real Madrid häufig zu dieser Zeit im Einsatz ist, kann Ronaldo also auch nicht nachts schlafen.