Pro RB Leipzig? Kritik an ARD-Kommentator Tom Bartels

Die DFB-Pokalpartie zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern begeisterte den neutralen Fußballfan am Mittwochabend. Einer, der allerdings auch neutral sein sollte, war es angeblich nicht - fanden zumindest viele Nutzer in den sozialen Medien. ARD-Kommentator Tom Bartels soll sich auf die Seite von RB Leipzig geschlagen haben. Immer wieder legte er viele knifflige Szenen pro den Hausherren aus. Allerdings: Als Leipzig einen sehr fragwürdigen Elfmeter erhielt, positionierte sich Bartels sofort und sprach von einer Fehlentscheidung. Sein Schlusssatz ("Es wäre für den Fußball in Deutschland nicht schlecht, wenn sich Leipzig weiter anlegt mit den Bayern und es aufnimmt mit den Großen") kam auch nicht sonderlich gut an...