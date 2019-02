Probetraining beim Kickboxen : Ohne Beweglichkeit geht nichts

Leipzig. Es gibt noch Hoffnung. Aus den mittlerweile mehr als 20 Jahren im Bezirks- und Kreisligafußball habe ich mir ein schönes Souvenir mitgenommen: Unbeweglichkeit. Dies bekomme ich auch während des Probetrainings im Kick-Box-Verein von Sascha Gräske in Plagwitz zu spüren. Nach der Erwärmung, die bereits die Koordinations- und Konditionsfähigkeiten von jedem der 17 Trainings-Teilnehmern in der Amateurgruppe fordert, bringt uns Trainerin Melanie Huszka den Side-Kick schrittweise näher.

Mit mir sind zwei weitere Kick-Box-Interessierte in die Trainingsräume an der Naumburger Straße gekommen. Der große Raum mit dem Ring in der Mitte im Kellergeschoss des Gebäudes vermittelt ein Flair, das Neugierde und Respekt mischt. An der Stirnseite stehen etliche Pokale, hängen Medaillen und Meistergürtel. Es funkelt und blitzt, wir spiegeln uns im Edelmetall als wir zur Begrüßung vor der Trophäenwand antreten.

JETZT Durchklicken! Probetraining beim Kickboxen : LVZ-Volontär Mathias Schönknecht zu Besuch beim Kick-Box-Verein Leipzig ©

Anzeige

Nachdem uns Melanie Huszka mit einer Reihe von Übungen auf die geeignete Körpertemperatur gebraucht und unsere Gliedmaßen vorgedehnt hat, stellen wir uns an den Ring. Dort zeigt die Trainerin vor, was wir gleich nachmachen sollen. Während es bei ihr ziemlich entspannt aussieht, wie sie ihren Fuß, seitlich zum Ring stehend, etwa zehn Zentimeter vom mittleren der drei Seile hebt, bekomme ich meinen nur unter größter Anspannung wenige Zentimeter vom Seil gelöst. Mich beruhigt, dass sich auch bei meinen Trainingspartnern links und rechts nicht viel mehr Erfolg einstellen will. Während Melanie Huszka ihre Runde macht, versuche ich je näher sie kommt, noch einige Millimeter rauszuholen. Bei mir angelangt, korrigiert sie meine Haltung, schiebt den Oberkörper nach vorne, winkelt den Fuß etwas mehr an – es geht besser. Nächster Part: Das Gelernte am Sandsack ausprobieren. Jeweils zu zweit versammeln wir uns um einen Boxsack. Ich tue mich zunächst etwas schwer, bekomme mein Bein nicht so hoch, wie ich gerne möchte; der Kick ist etwas lasch.

Vereinsziel ist die Jugendförderung

„Viele kommen zu uns, sind in ihrer Beweglichkeit sehr eingeschränkt, werden aber im Laufe der Trainingseinheiten immer beweglicher. Es besteht also auch noch Hoffnung für dich“, sagt Sascha Gräske und lacht. Der 31 Jahre alte Leipziger ist Präsident des Vereins und in der Klasse bis 74 Kilo achtfacher nationaler Meister. Ziel des Vereins ist die Jugendförderung und der Breitensport, aber auch vom Breitensport einzelne Kämpfer in den Leistungssportbereich zubekommen, sagt Gräske. 380 Mitglieder verteilen sich auf 15 Trainer und Trainerinnen. Das Gute am Kickboxen: Wer mit den Fuß- und Tritttechniken Probleme hat, kann auch mit den Fäusten arbeiten – und andersherum. Der Sport ist also für viele Typen geeignet.

Im Herbst wurde der Verein 25 Jahre alt. 1993 gründeten Horst und Christel Gräske sowie Gerald Altner den Kick-Box Verein Leipzig. Zum Jubiläum veranstaltete der Club eine Feier. Und persönlich? „Ziel ist für mich die Qualifikation zur Weltmeisterschaft im November“, sagt Gräske. „Leider hatte mich 2018 ein Kreuzbandriss zu einer siebenmonatigen Pause gezwungen – aber jetzt bin ich wieder guter Dinge.“

Da ich als Neuling von derartigen Zielen weit entfernt bin, probiere ich mich weiter am Sandsack. Nach einigen Versuchen sind die Kicks genauer und härter. „Das war jetzt in wenigen Versuchen eine enorme Steigerung“, sagt Trainingspartnerin Martina. Sie ist seit etwa einem halben Jahr dabei. „Ich bereue es manchmal, nicht viel früher mit Kick-Boxen angefangen zu haben“, sagt sie. Und ich kann es gut nachvollziehen.

Zum Ende ist Trainerin Melanie Huska mit der Gruppe und mir zufrieden: „Der Side-Kick gleich zum Anfang war zwar etwas schwierig, ich habe aber bei niemanden gesehen, dass es ihn überfordert hätte.“ Nach ein paar Stabilitätsübungen sind die 90 Trainings-Minuten vorbei – und ich bin schon etwas gelenkiger.

Der Kick-Box-Verein Leipzig bietet in der Naumburger Straße 44 Training für jedermann – unter anderem für „Kampfschlümpfe“ ab dem Alter von drei Jahren. Anmeldungen unter info@kickboxen-in-leipzig.de oder telefonisch unter 0341 480 44 44.