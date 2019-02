Probleme bei Standards: Hannover 96 ist bei ruhenden Bällen zu ungefährlich

Seit Monaten entwickelt 96 deutlich zu wenig Torgefahr. Allein in den Heimspielen gegen Hertha, Bayern, Düsseldorf, Bremen und Leipzig schossen die Roten kein einizges Heimtor. Darunter auch immer wieder Spiele, in denen sich 96 nicht eine klare Torchance herausspielte.

97 Ecken - nur zwei Tore

Geht es aus dem Spiel nichts, ist ein Freistoß oder eine Ecke ein probates Mittel um zum Torerfolg zu kommen. An Gelegenheiten mangelt es 96 bei ruhenden Bällen nicht. Das Team von Thomas Doll kommt durchaus immer wieder zu solchen Situationen. Alleine 97 Ecken hat sich 96 in der akutellen Spielzeit herausgespielt. Problem: Resultiert sind daraus nur zwei Tore.

Felipe traf in Leverkusen nach einer Ecke von Pirmin Schwegler zum zwischenzeitlichen 2:1. Der Brasilianer war es auch, der in Freiburg nach einem Eckball vollstreckte. Apropos Leverkusen: Da war doch noch was? Florent Muslija traf per traumhaften Freistoß für 96 aus 20 Metern.