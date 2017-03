Profis von RB Leipzig zeigen sich in der WM-Quali treffsicher

Leipzig. Emil Forsberg hat sich schon mal warm geschossen: Zwei Tore gelangen dem 25-jährigen RB-Stürmer für Schwedens Auswahl beim 4:0 gegen Weißrussland in der WM-Quali. Auch Marcel Sabitzer traf zum 1:0 für Österreich, das sich beim 2:0 gegen Außenseiter Moldau schwertat. Wenn auch nicht alle Einsätze von Leipzigs Auswahlakteuren so erfolgreich verliefen, blieb bis gestern Nachmittag die wichtige Erkenntnis: Verletzt hat sich keiner. Genau das hätte die Lage für den Aufsteiger nach dem Muskelfaserriss von Timo Werner vor der englischen Woche ab 1. April noch angespannter gemacht.

Forsberg – in Leipzig vor allem als Vorbereiter (7 Tore/10 Vorlagen) top – legte gegen Weißrussland den Grundstein zum Sieg: ein verwandelter Elfmeter und ein Tor aus dem Spiel heraus. „Stark, Emil!“, stellte RB via Twitter erfreut fest.

In die Kategorie lehrreiche Erfahrung darf RB-Keeper Péter Gulácsi die Partie der Ungarn gegen Cristiano Ronaldos Portugiesen einordnen. 0:3 stand es am Ende in Lissabon, zweimal überwand Weltfußballer Ronaldo von Real Madrid den Keeper von Champions-League-Aspirant Leipzig.