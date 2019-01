"Football Manager"-Prognose: HSV wird Meister der 2. Liga - Holstein Kiel steigt direkt auf

Sollte die Prognose wirklich so eintreffen, können sich die Fußball-Fans in Deutschland nicht nur auf eine der spannendsten Bundesliga-Saisons der Geschichte freuen, sondern auch auf eine irrsinnig intensive Rückrunde der 2. Bundesliga. Am Ende der Saison würden den Tabellenvierten FC St. Pauli nur drei Punkte vom direkten Aufstieg trennen - Aufstiegskandidat Union Berlin würde einen Absturz erleben und in der Schlusstabelle nur noch auf dem zehnten Rang landen. Der 1. FC Köln, laut FM19-Simulation lange der ärgste Verfolger des HSV an der Tabellenspitze, stolpert über einen ganz schwachen Lauf in den letzten beiden Saisonmonaten und müsste sich mit dem Relegationsplatz begnügen. Holstein Kiel überholt den "Effzeh" dagegen. Die Schleswig-Holsteiner profitieren demnach von einem überragenden Lauf, verlieren zwischen Januar und Saisonende nur zwei Spiele und steigen am Ende erstmals in die Bundesliga auf. Genau wie der HSV, der in der Simulation bereits drei Spieltage vor dem Ende als Champion feststeht.