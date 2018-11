ProSieben Maxx: "Galileo"-Gesicht Aiman Abdallah moderiert Rugby-WM-Qualifikation

Im November moderiert der 53-Jährige das Rahmenprogramm von drei WM-Qualifikationsspielen der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Das teilte der Münchner Privatsender am Montag mit.

Abdallah spielte 15 Jahre lang selbst Rugby

Nach eigenen Angaben hat Abdallah selbst 15 Jahre Rugby gespielt. Er war in der U-21-Nationalmannschaft aktiv und spielte für den Berliner SV sowie den Berliner Rugby Club, mit dem er 1989 deutscher Vizemeister wurde. Jan Lüdeke soll die Spiele gegen Hongkong, Kanada und Kenia am 11. 17. und 23. November kommentieren. „Galileo“ wird am 30. November 20 Jahre alt.