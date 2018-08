Prostituierten-Skandal - Ullrich-Freund stellt klar: "Auch Jan rief die Polizei, weil er sich betrogen fühlte"

Es vergeht kein Tag ohne neue Meldungen und Spekulationen rund um den "Fall Jan Ullrich". Klar ist: Ullrich hat die Psychiatrie inzwischen wieder verlassen und sich in eine Entzugsklinik begeben, um seine massiven Drogen- und Alkoholprobleme in den Griff zu bekommen. Nachdem er am vergangenen Wochenende in einem Frankfurter Luxushotel in Folge eines Vorfalls mit einer Prostituierten festgenommen worden war, musste der einstige Sport-Held den Beginn seiner Therapie verschieben.