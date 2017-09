Protest gegen 96-Clubchef: Anti-Kind-Plakate hängen in Hannover

Bereits seit mehreren Wochen werben die Parteien in Hannover mit Plakaten um Stimmen bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Unter die Parteiwerbung hat sich am Freitagmorgen nun ein weiteres Plakat mit Bezug zu Hannover 96 und den Streit zwischen Teilen der Fanszene sowie Clubchef Martin Kind gemischt.

An etwa 85 Stellen in der Stadt sollen seit den frühen Morgenstunden die Papp-Schilder mit dem Bild von Martin Kind und der Aufschrift "Kapitalismus, Diktatur, Klüngelei - not my President" stehen.