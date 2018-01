Prozess um BVB-Anschlag: Bartra "hatte Todesangst" - Aubameyang sagt nicht aus

„Weil er erkrankt ist“: Aubameyang sagt nicht aus

Pierre-Emerick Aubameyang wird dagegen nicht wie geplant im Prozess um den Sprengstoffanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund aussagen. Das bestätigte Anwalt Becker. Aubameyangs Aussage zum Anschlag im April 2017 war mit Spannung erwartet worden. „Er wird heute nicht aussagen, weil er erkrankt ist“ , sagte Becker. Zuvor hatten bereits die Bild und die Sport Bild darüber berichtet. Aubameyang steckt seit Wochen in einem anhaltenden Transferpoker, bei dem am Montagabend eine Entscheidung fallen könnte.

Oberstaatsanwalt Carsten Dombert nannte die Bescheinigung in einer ersten Reaktion „äußerst dürftig“ und erklärte: „Ich finde, dass sollte sich die Justiz so nicht bieten lassen.“ Der Vorsitzende Richter Peter Windgätter antwortete: „Das sehe ich genauso.“ Ob Aubameyang für sein Fernbleiben ein Ordnungsgeld auferlegt wird, soll später entschieden werden.

Am selben Tag erscheint Aubameyang nicht zur lange angekündigten Mannschaftssitzung vor der Bundesligapartie zum Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg. Peter Stöger suspendiert den Stürmer daraufhin erneut, Sportdirektor Michael Zorc kündigt weitere Sanktionen an.

Am selben Tag erscheint Aubameyang nicht zur lange angekündigten Mannschaftssitzung vor der Bundesligapartie zum Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg. Peter Stöger suspendiert den Stürmer daraufhin erneut, Sportdirektor Michael Zorc kündigt weitere Sanktionen an. © imago/DeFosi

Anfang des Jahres reist der Stürmer verspätet ins Trainingslager in Marbella an - und bringt seinen Vater Pierre und seine Brüder Willy und Cati mit. Gemeinsam mit ihnen und Stürmerstar Didier Drogba postet er ein Bild auf Instagram.

Anfang des Jahres reist der Stürmer verspätet ins Trainingslager in Marbella an - und bringt seinen Vater Pierre und seine Brüder Willy und Cati mit. Gemeinsam mit ihnen und Stürmerstar Didier Drogba postet er ein Bild auf Instagram. © instagram/@aubameyang97

Vor einem Champions-League-Spiel gegen Lissabon unternimmt der Torjäger mit Freunden eine Reise im Privatjet auf eine Geburtstagsparty in Mailand. Autorisiert ist die Reise, nach der Aubameyang auch noch zub spät am Treffpunkt erscheint, nicht - Trainer Thomas Tuchel suspendiert den Stürmer für die anstehende Partie.

Vor einem Champions-League-Spiel gegen Lissabon unternimmt der Torjäger mit Freunden eine Reise im Privatjet auf eine Geburtstagsparty in Mailand. Autorisiert ist die Reise, nach der Aubameyang auch noch zub spät am Treffpunkt erscheint, nicht - Trainer Thomas Tuchel suspendiert den Stürmer für die anstehende Partie. © instagram/@aubameyang97

Mit 77 km/h in einer 30er Zone: Am 13. Oktober 2013 wird Aubameyang mit 47 km/h zu viel geblitzt. Das Bußgeld von 200€ verkraftet der Stürmer locker - schon mehr schmerzt da der Verlust seiner Fahrerlaubnis für einen Monat. Bereits zuvor wurde der Stürmer in seinem Porsche geblitzt.

Mit 77 km/h in einer 30er Zone: Am 13. Oktober 2013 wird Aubameyang mit 47 km/h zu viel geblitzt. Das Bußgeld von 200€ verkraftet der Stürmer locker - schon mehr schmerzt da der Verlust seiner Fahrerlaubnis für einen Monat. Bereits zuvor wurde der Stürmer in seinem Porsche geblitzt. © imago/Christoph Reichwein

Angeklagter gestand Anschlag auf BVB-Bus

Der wegen Mordversuchs in 28 Fällen angeklagte Sergej W. hat im Prozess bereits gestanden, drei selbst gebaute Splitterbomben gezündet zu haben, als der Mannschaftsbus des BVB am 11. April 2017 gerade am Teamhotel abgefahren war. Er habe mit verschiedenen Optionsscheinen auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie gewettet, hieß es in der Erklärung des 28-Jährigen vor Gericht. Sergej W. beharrt jedoch darauf, dass er niemanden habe töten oder schwer verletzen wollen. Die Bomben seien bewusst so konstruiert gewesen, „dass niemand ernsthaft gefährdet werden konnte“.

Die Richter wollen nun wissen, wie die Insassen des Busses den Anschlag erlebt und anschließend verarbeitet haben. Termine für die Vernehmung der übrigen Spieler und Betreuer von Borussia Dortmund gibt es noch nicht. Für den Prozess sind noch Verhandlungstage bis Ende März angesetzt.